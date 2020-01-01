Наталка Денисенко трогательно поздравила мужа с Днем рождения
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Популярная актриса Наталка Денисенко на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На кадрах знаменитость позирует со своим супругом Андреем Федончиком. Звездная семья запечатлена в белых рубашках и джинсах. Влюбленные не стесняются показывать свои чувства перед камерой, страстно обнимаясь и целуясь в самых неожиданных позах.
Под публикацией Денисенко трогательно поздравила своего супруга с Днем рождения:
«Поздравляю тебя , мой любименький!!!!💫💫💫💫💫💫
Благодарю судьбу что ты есть у меня!!! Вообще не представлю свою жизнь без твоего ежедневного ворчания)))
Ты прекрасный папа, и очень хороший человек!!
Я тебя очень люблю, очень ценю и уважаю!!!
Главное - будь здоров и счастлив!!! 🙏 А все остальное ты и так сможешь 👌 😘😘😘😘😘😘».
Поклонникам понравились милые кадры, и они осыпали звездную семью комплиментами:
«Классная пара!»
«Крутая фотосессия».
«Такие позитивчики».
«Как всегда классные».
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