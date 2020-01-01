Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с подписчиками милыми снимками.

Наталка Денисенко трогательно поздравила мужа с Днем рождения instagram.com/natalka_denisenko

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Популярная актриса Наталка Денисенко на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На кадрах знаменитость позирует со своим супругом Андреем Федончиком. Звездная семья запечатлена в белых рубашках и джинсах. Влюбленные не стесняются показывать свои чувства перед камерой, страстно обнимаясь и целуясь в самых неожиданных позах.

Под публикацией Денисенко трогательно поздравила своего супруга с Днем рождения:

«Поздравляю тебя , мой любименький!!!!💫💫💫💫💫💫

Благодарю судьбу что ты есть у меня!!! Вообще не представлю свою жизнь без твоего ежедневного ворчания)))

Ты прекрасный папа, и очень хороший человек!!

Я тебя очень люблю, очень ценю и уважаю!!!

Главное - будь здоров и счастлив!!! 🙏 А все остальное ты и так сможешь 👌 😘😘😘😘😘😘».

Поклонникам понравились милые кадры, и они осыпали звездную семью комплиментами:

«Классная пара!» «Крутая фотосессия». «Такие позитивчики». «Как всегда классные».

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