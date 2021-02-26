Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в ультракороткой юбке в компании популярной блогерки Тани Парфильевой, которая предстала в штанах и вызывающем топе. По словам артистки, она хотела сохранить интригу до премьеры, но не выдержала, и показала, кто снимется в ее новой видеоработе.

Под публикацией Каменских призналась, почему именно Таня стала героиней ее клипа:

«Знаете, что значит это фото?

То, что я пригласила красотку @tanyaparfileva сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение.

Таня просто покорила меня своей женственностью, нежностью, интеллигентностью, чувством стиля и невероятно тёплым вайбом, который от неё исходит».

Поклонники восхитились соблазнительными образами девушек, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Ого!!! Вот это да!!! Очень хочется клип посмотреть😍». «Ох, какие яркие и шикарные красотки 🔥❤️». «Омг. Какие красивые 😍🔥🔥 ЖДЁМ премьеру. Это будет 💥». «Вау, потрясающе!»

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