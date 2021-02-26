Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе
Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе
instagram.com/kamenskux

Читай также: 40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в ультракороткой юбке в компании популярной блогерки Тани Парфильевой, которая предстала в штанах и вызывающем топе. По словам артистки, она хотела сохранить интригу до премьеры, но не выдержала, и показала, кто снимется в ее новой видеоработе.

Под публикацией Каменских призналась, почему именно Таня стала героиней ее клипа:

«Знаете, что значит это фото?
То, что я пригласила красотку @tanyaparfileva сняться в моем новом клипе! И я рада, что она приняла мое приглашение.
Таня просто покорила меня своей женственностью, нежностью, интеллигентностью, чувством стиля и невероятно тёплым вайбом, который от неё исходит».

Поклонники восхитились соблазнительными образами девушек, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Ого!!! Вот это да!!! Очень хочется клип посмотреть😍».

«Ох, какие яркие и шикарные красотки 🔥❤️».

«Омг. Какие красивые 😍🔥🔥 ЖДЁМ премьеру. Это будет 💥».

«Вау, потрясающе!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Настя Каменских 2020, Настя Каменских певица, Настя Каменских фото, Настя Каменских инстаграм, Настя Каменских новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
sansantral    26.02.2021, 09:20
Оценка:  0
sansantral
лесбиянство - начало....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь