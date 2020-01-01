Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева показала новое фото с мужем и 4-месячным сыном.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным завоевала кубок победителей на проекте “Танці з зірками“, очаровала пользователей Сети новой семейной фотографией.

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На официальной странице танцовщицы в Инстаграм появился снимок, где она с мужем Иваном Хомячуком и 4-месячным сыном Домиником позируют на диване. Звездная мамочка кормит грудью малыша. А ее супруг в это время держит ее за руку и нежно смотрит на сына.

“Февраль оказался для нас очень болезненным, надеюсь, что весна принесёт солнце, здоровье и улыбку моих детей... Когда эти карапузы болеют хочется все отдать за их здоровье“, - написала под кадром Илона.

Илона Гвоздева запостила фото, где она кормит грудью сына instagram.com/ilonagvozdeva

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