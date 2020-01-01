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Андрея Рыбака из «Холостячки» раскритиковали за откровенное видео с девушкой

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Украинский комик Андрей Рыбак поделился с подписчиками романтичным видео со своей девушкой.

Андрея Рыбака из «Холостячки» раскритиковали за откровенное видео с девушкой
Андрея Рыбака из «Холостячки» раскритиковали за откровенное видео с девушкой
instagram.com/rybak_sydney

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Участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак на своей странице в Инстаграм опубликовал милый видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в море со своей девушкой, пара обнимается и целуется, не скрывая своих чувств. Андрей запечатлен в плавках с оголенным торсом, а его избранница предстала в раздельном купальнике телесного цвета.

Под публикацией Рыбак написал трогательное признание:

«Везде хорошо, если рядом ты!🐹❤️»

Однако поклонникам чувственное видео звездной пары показалось неискренним, и они обвинили Рыбака в игре на публику:

«К девушке нет чувств, ему просто хорошо с ней и удобно, вот и все».

«Показуха это, а не любовь».

«Ты ее не любишь....Это видно!»

«Так нелепо выглядит».

«Нет искренности чувств вообще, а вот с Мишиной были…»

«Все так наиграно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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