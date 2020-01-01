Андрея Рыбака из «Холостячки» раскритиковали за откровенное видео с девушкой
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Участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак на своей странице в Инстаграм опубликовал милый видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в море со своей девушкой, пара обнимается и целуется, не скрывая своих чувств. Андрей запечатлен в плавках с оголенным торсом, а его избранница предстала в раздельном купальнике телесного цвета.
Под публикацией Рыбак написал трогательное признание:
«Везде хорошо, если рядом ты!🐹❤️»
Однако поклонникам чувственное видео звездной пары показалось неискренним, и они обвинили Рыбака в игре на публику:
«К девушке нет чувств, ему просто хорошо с ней и удобно, вот и все».
«Показуха это, а не любовь».
«Ты ее не любишь....Это видно!»
«Так нелепо выглядит».
«Нет искренности чувств вообще, а вот с Мишиной были…»
«Все так наиграно».
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