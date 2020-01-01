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В пиджаке на голое тело: Злата Огневич взорвала Сеть своей сексуальностью

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками эффектными снимками.

Злата Огневич взорвала Сеть своей сексуальностью
Злата Огневич взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость позирует в розовом пиджаке, черных брюках и туфлях на каблуке. Стоит отметить, что верх от костюма артистка надела на голое тело. Соблазнительный образ звезда дополнила ярким макияжем и распущенными волосами.

Под публикацией Злата напомнила фолловерам, что скоро наступит весна, и пожелала мыслить позитивно:

«Помните, что весна очень скоро) Если на минуту закрыть глаза, представить, что вокруг всё ликует и цветёт, а ты- в центре этого потока 👉🏼 настроение поднимается и появляется такая едва уловимая улыбка💋 Я люблю представлять сады сакуры 🌸».

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Як красиво😍».

«Красуня 😍».

«🔥🔥🔥Чарівна».

«Любимая красотка».

«Эталон женского шарма».

«Стильная деловая девушка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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