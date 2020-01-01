В пиджаке на голое тело: Злата Огневич взорвала Сеть своей сексуальностью
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость позирует в розовом пиджаке, черных брюках и туфлях на каблуке. Стоит отметить, что верх от костюма артистка надела на голое тело. Соблазнительный образ звезда дополнила ярким макияжем и распущенными волосами.
Под публикацией Злата напомнила фолловерам, что скоро наступит весна, и пожелала мыслить позитивно:
«Помните, что весна очень скоро) Если на минуту закрыть глаза, представить, что вокруг всё ликует и цветёт, а ты- в центре этого потока 👉🏼 настроение поднимается и появляется такая едва уловимая улыбка💋 Я люблю представлять сады сакуры 🌸».
Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Як красиво😍».
«Красуня 😍».
«🔥🔥🔥Чарівна».
«Любимая красотка».
«Эталон женского шарма».
«Стильная деловая девушка».
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