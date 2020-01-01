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Выглядит уставшей: Регина Тодоренко поразила своим внешним видом

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками очередным снимком.

Регина Тодоренко поразила своим внешним видом
Регина Тодоренко поразила своим внешним видом
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость запечатлена в толстовке, лосинах и коньках. Свой образ звезда дополнила собранными волосами и естественной красотой, ведь на ее лице нет ни капли косметики. Стоит отметить, что девушка выглядит довольно уставшей.

Под публикацией Регина призналась, что снова встала на коньки:

«Опять лёд????
Да, мои дорогие, я снова выйду на лёд. Это будет моя первая ледовая арена на 14 000 зрителей 😭😭😭. Аааааа!!! Уже скорее хочу собрать всех вас и увидеться)».

Поклонники восхитились трудолюбием Регины Тодоренко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая трудолюбивая и неугомонная! Откуда столько энергии?»

«Глазки уставшие… Блин, вот это образ жизни: ни минуты покоя!»

«Трудяжка позитивная».

«Ох, Регина, когда же вы видитесь с мужем и Майклом?“

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Источник: ivonа bigmir)net

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