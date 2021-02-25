Жена украинского комика Ксения Кошевая рассказала пикантную информацию о своей дочери.

У 13-летней дочери Евгения Кошевого появился парень instagram.com/varia__koshova_

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Звездная супруга Ксения Кошевая в недавнем интервью призналась, что их дочь переживает не самый простой период. По словам знаменитости, иногда наступаю моменты, когда она не может разговаривать с дочерью из-за разногласий:

“Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные.“

Также Ксения рассказала о причине, по которой ей сложно найти общий язык с 13-летней Варварой:

«Признаюсь, у нас еще парень появился. Хороший мальчик. Рановато, да. Вот он первый проявил инициативу. Они учатся в одной школе».

Поклонники отмечают, что девочка выглядит старше своих лет, но вступать в романтические отношения еще слишком рано:

«Парень в 13 лет? Это слишком». «Я думаю, что рано». «Какой может быть парень в 13 лет?» «Переходной возраст в 13 лет – рановато».

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