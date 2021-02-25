Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У 13-летней дочери Евгения Кошевого появился парень

Комментариев: 1
Жена украинского комика Ксения Кошевая рассказала пикантную информацию о своей дочери.

У 13-летней дочери Евгения Кошевого появился парень
У 13-летней дочери Евгения Кошевого появился парень
instagram.com/varia__koshova_

Читай также: Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой

Звездная супруга Ксения Кошевая в недавнем интервью призналась, что их дочь переживает не самый простой период. По словам знаменитости, иногда наступаю моменты, когда она не может разговаривать с дочерью из-за разногласий:

“Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные.“

Также Ксения рассказала о причине, по которой ей сложно найти общий язык с 13-летней Варварой:

«Признаюсь, у нас еще парень появился. Хороший мальчик. Рановато, да. Вот он первый проявил инициативу. Они учатся в одной школе».

Поклонники отмечают, что девочка выглядит старше своих лет, но вступать в романтические отношения еще слишком рано:

«Парень в 13 лет? Это слишком».

«Я думаю, что рано».

«Какой может быть парень в 13 лет?»

«Переходной возраст в 13 лет – рановато».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Варвара Кошевая, Варвара Кошевая 2020, Варвара Кошевая парень, Варвара Кошевая фото, Варвара Кошевая инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ТМ  (аноним)  25.02.2021, 12:58
Оценка:  0
ТМ
В 15 рожали еще при Союзе
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь