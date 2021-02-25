У 13-летней дочери Евгения Кошевого появился парень
Читай также: Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой
Звездная супруга Ксения Кошевая в недавнем интервью призналась, что их дочь переживает не самый простой период. По словам знаменитости, иногда наступаю моменты, когда она не может разговаривать с дочерью из-за разногласий:
“Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные.“
Также Ксения рассказала о причине, по которой ей сложно найти общий язык с 13-летней Варварой:
«Признаюсь, у нас еще парень появился. Хороший мальчик. Рановато, да. Вот он первый проявил инициативу. Они учатся в одной школе».
Поклонники отмечают, что девочка выглядит старше своих лет, но вступать в романтические отношения еще слишком рано:
«Парень в 13 лет? Это слишком».
«Я думаю, что рано».
«Какой может быть парень в 13 лет?»
«Переходной возраст в 13 лет – рановато».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил