В одном пиджаке: Ани Лорак засветила свои стройные ножки
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном пиджаке, который оголил ее стройные ножки и подчеркнул ее тонкую талию. Звезда широко расставила ноги и положила руки на пояс. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Ани Лорак заинтриговала своих фолловеров:
«Приготовьтесь... Уже совсем скоро💫», - намекая на скорую премьеру новой песни.
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Очень ждем, безумная красотка🔥😍».
«Какая красавица😍❤️».
«Шикарная женщина».
«Красивая очень-очень».
«Настоящая дива».
«Женщина-пожар».
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