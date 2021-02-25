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В одном пиджаке: Ани Лорак засветила свои стройные ножки

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ани Лорак засветила свои стройные ножки
Ани Лорак засветила свои стройные ножки
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном пиджаке, который оголил ее стройные ножки и подчеркнул ее тонкую талию. Звезда широко расставила ноги и положила руки на пояс. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Ани Лорак заинтриговала своих фолловеров:

«Приготовьтесь... Уже совсем скоро💫», - намекая на скорую премьеру новой песни.

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень ждем, безумная красотка🔥😍».

«Какая красавица😍❤️».

«Шикарная женщина».

«Красивая очень-очень».

«Настоящая дива».

«Женщина-пожар».

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Источник: ivonа bigmir)net

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