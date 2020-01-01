«Очень пошло и грязно»: Мишель Андраде шокировала выпадающей грудью из топа
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в топе со шнуровкой и расклешенных штанах. На втором снимке откровенный верх наряда едва прикрыл пышную грудь артистки и оголил ее плоский животик. Также девушка распустила волосы и сделала выразительный макияж.
Под публикацией Мишель написала так:
«Они тут смотрятся лучше чем у меня в фотоплёнке 💜».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты восхитились сексуальностью Мишель Андраде, а другие – раскритиковали ее за излишнюю откровенность:
«Очень 🔥крутые фото🙌».
«Ааааа😍😍😍 НЕРЕАЛЬНАЯ🔥❤️».
«Вау, это лучшее что я видела 😍😍😍».
«Очень пошло и грязно, малышка».
«На съемках ничего не вывалилось?»
«Сексуальная Мишелька! Пушка!»
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