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«Очень пошло и грязно»: Мишель Андраде шокировала выпадающей грудью из топа

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Мишель Андраде шокировала выпадающей грудью из топа
Мишель Андраде шокировала выпадающей грудью из топа
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в топе со шнуровкой и расклешенных штанах. На втором снимке откровенный верх наряда едва прикрыл пышную грудь артистки и оголил ее плоский животик. Также девушка распустила волосы и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Мишель написала так:

«Они тут смотрятся лучше чем у меня в фотоплёнке 💜».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты восхитились сексуальностью Мишель Андраде, а другие – раскритиковали ее за излишнюю откровенность:

«Очень 🔥крутые фото🙌».

«Ааааа😍😍😍 НЕРЕАЛЬНАЯ🔥❤️».

«Вау, это лучшее что я видела 😍😍😍».

«Очень пошло и грязно, малышка».

«На съемках ничего не вывалилось?»

«Сексуальная Мишелька! Пушка!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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