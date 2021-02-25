Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая восхитила своей красотой instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото. На кадре знаменитость надела вязаный белый свитер и запечатлела себя вблизи с букетом тюльпанов. Звезда распустила свои длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Под публикацией Осадчая призналась, что с нетерпением ждет весну:

«Настрій - чекати тепло і квіти на клумбі».

Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красуня😍❤️». «Гарна😍👍». «Красунечка!» «Красивая Екатерина и красивые тюльпаны!» «Люблю вас». «Вы Екатерина, как всегда красавица». «Девушка-весна».

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