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Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая восхитила своей красотой
Катя Осадчая восхитила своей красотой
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото. На кадре знаменитость надела вязаный белый свитер и запечатлела себя вблизи с букетом тюльпанов. Звезда распустила свои длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Под публикацией Осадчая призналась, что с нетерпением ждет весну:

«Настрій - чекати тепло і квіти на клумбі».

Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красуня😍❤️».

«Гарна😍👍».

«Красунечка!»

«Красивая Екатерина и красивые тюльпаны!»

«Люблю вас».

«Вы Екатерина, как всегда красавица».

«Девушка-весна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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