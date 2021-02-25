Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото. На кадре знаменитость надела вязаный белый свитер и запечатлела себя вблизи с букетом тюльпанов. Звезда распустила свои длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.
Под публикацией Осадчая призналась, что с нетерпением ждет весну:
«Настрій - чекати тепло і квіти на клумбі».
Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красуня😍❤️».
«Гарна😍👍».
«Красунечка!»
«Красивая Екатерина и красивые тюльпаны!»
«Люблю вас».
«Вы Екатерина, как всегда красавица».
«Девушка-весна».
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