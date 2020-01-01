Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантным видео.

Даша Астафьева прикрыла соблазнительное нижнее белье одеялом instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственный видеоролик. На кадрах знаменитость надела соблазнительное нижнее белье бежевого цвета, которое подчеркнуло ее аппетитные формы, и укуталась пышным одеялом. Также девушка распустила волнистые волосы и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Даша призвала фолловеров чаще обниматься и проявлять свои нежные чувства:

«Як думаєте, чи є в світі людина, яка потребує обіймів більше ніж я?!

Сумніваюсь...

[Якщо ти такий, напиши мені в Директ]]]

Ми обіймаємось, коли схвильовані, щасливі, сумні або коли намагаємося втішити когось або ж самих себе. Іноді вони допомагають нам відчути полегшення. І виявляється, що саме обійми роблять нас здоровішими та щасливішими».

Поклонники восхитились романтичный образом Даши Астафьевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень нежно и женственно😍💋». «Нереальная богиня ❤️❤️ Богиня нежных обнимашек ❤️». «Так нежно😍очень красивое видео!❤️обнимаю😘». «Дашенька, Ты вообще Нереальная! 👸🏻» «Идеальная».

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