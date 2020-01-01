В майке и трусиках: Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки

Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в белой маечке и бордовых трусиках, лежа на полу. Артистка задирает ноги и удивляет своей раскрепощенностью перед камерой. Судя по всему, девушка готова на многое ради красивых кадров.

Под публикацией Jerry Heil написала так:

«Скільки заплатили би мені за вебінар з позування?😄»

Поклонники восхитились сексуальностью Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарная». «Обменяю все на тебя». «Это бесценно». «Ножки очень секси». «Прекрасная у вас форма. О, какие у вас красивые глаза». «Вау! Все свои деньги отдала бы, чтобы увидеть тебя, но когда это произойдет…»

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