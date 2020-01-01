Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В майке и трусиках: Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки

Комментариев: 0
Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки
Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки
instagram.com/thejerryheil

Читай также: Выглядит уставшей: Регина Тодоренко поразила своим внешним видом

Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в белой маечке и бордовых трусиках, лежа на полу. Артистка задирает ноги и удивляет своей раскрепощенностью перед камерой. Судя по всему, девушка готова на многое ради красивых кадров.

Под публикацией Jerry Heil написала так:

«Скільки заплатили би мені за вебінар з позування?😄»

Поклонники восхитились сексуальностью Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарная».

«Обменяю все на тебя».

«Это бесценно».

«Ножки очень секси».

«Прекрасная у вас форма. О, какие у вас красивые глаза».

«Вау! Все свои деньги отдала бы, чтобы увидеть тебя, но когда это произойдет…»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Jerry Heil, Jerry Heil 2020, Jerry Heil певица, Jerry Heil видео, Jerry Heil инстаграм, Jerry Heil новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь