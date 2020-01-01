В майке и трусиках: Jerry Heil шокировала откровенными позами во время съемки
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в белой маечке и бордовых трусиках, лежа на полу. Артистка задирает ноги и удивляет своей раскрепощенностью перед камерой. Судя по всему, девушка готова на многое ради красивых кадров.
Под публикацией Jerry Heil написала так:
«Скільки заплатили би мені за вебінар з позування?😄»
Поклонники восхитились сексуальностью Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарная».
«Обменяю все на тебя».
«Это бесценно».
«Ножки очень секси».
«Прекрасная у вас форма. О, какие у вас красивые глаза».
«Вау! Все свои деньги отдала бы, чтобы увидеть тебя, но когда это произойдет…»
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