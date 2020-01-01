Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эпатажная Карди Би снялась обнаженной для известного глянца

Комментариев: 0
Рэперша Карди Би похвасталась эротической фотосессией.
Эпатажная Карди Би снялась обнаженной для известного глянца
Эпатажная Карди Би снялась обнаженной для известного глянца
Getty images

Всемирно известная американская хип-хоп исполнительница Карди Би, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альманзар, взбудоражила Сеть эротической фотосессией для известного глянца.

Читай также: Белла Хадид засветила обнаженную грудь на новом фото

На своей странице в Инстаграм 28-летняя звезда показала, в каком образе она появилась на обложке журнала Interview. Карди Би снялась обнаженной в высоких металлических ботфортах золотистого цвета. Артистка прикрыла интимные места руками. 

Также в откровенной фотосъемке певица снялась в сетчатой юбке с обнаженной грудью, оригинальном платье с прозрачными вставками и роскошном красном платье.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Карди Би
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь