Эпатажная Карди Би снялась обнаженной для известного глянца
Всемирно известная американская хип-хоп исполнительница Карди Би, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альманзар, взбудоражила Сеть эротической фотосессией для известного глянца.
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На своей странице в Инстаграм 28-летняя звезда показала, в каком образе она появилась на обложке журнала Interview. Карди Би снялась обнаженной в высоких металлических ботфортах золотистого цвета. Артистка прикрыла интимные места руками.
Также в откровенной фотосъемке певица снялась в сетчатой юбке с обнаженной грудью, оригинальном платье с прозрачными вставками и роскошном красном платье.
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