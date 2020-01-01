Белла Хадид засветила обнаженную грудь на новом фото

Модель Белла Хадид позировала топлес в фотосессии для итальянского Vogue.

Известная американская супермодель, звезда модных домов Dior и Bulgari, Белла Хадид подразнила поклонников новой откровенной фотосъемкой для итальянской версии популярного глянца Vogue.

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На официальной странице журнала в Инстаграм появился снимок, где 24-летняя Белла предстала обнаженной, прикрыв руками грудь. Из одежды на звезде подиумов были только длинные черные перчатки. “Голый“ образ Хадид дополнила черным чокером, париком с темными и короткими волосами, а также дорогими браслетами и кольцами.

Белла Хадид засветила обнаженную грудь instagram.com/vogueitalia

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