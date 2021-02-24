«Сказочная семейная пара»: Юрий Горбунов похвастался длинноногой женой
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Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей жены Кати Осадчей. Звездная пара выглядит очень мило и счастливо вместе. Юрий надел белую рубашку, жилетку и брюки, в то время как его супруга предстала в коротеньком белом платье, которое оголило ее длинные ножки. Эффектный образ Осадчая дополнила шляпкой и туфлями на каблуках.
Под публикацией Юрий поделился радостной новостью о выходе в прокат фильма, продюсером которого он стал:
«Це відбулося!!Прем‘єра «Скаженого весілля3»! Ну що ж!Відправляйся в плавання,наше дітище!Чекаємо всі глядачів з 25 лютого в кінотеатрах!Будете приємно вражені!!»
Поклонники восхитились звездной парой, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Юра, Катя, вы просто сказочная семейная пара, будьте счастливы».
«Катюня супермодель! Красивая пара».
«Позитивчики».
«Класс!»
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