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«Сказочная семейная пара»: Юрий Горбунов похвастался длинноногой женой

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с подписчиками эффектным снимком.

Юрий Горбунов похвастался длинноногой женой
Юрий Горбунов похвастался длинноногой женой
instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей жены Кати Осадчей. Звездная пара выглядит очень мило и счастливо вместе. Юрий надел белую рубашку, жилетку и брюки, в то время как его супруга предстала в коротеньком белом платье, которое оголило ее длинные ножки. Эффектный образ Осадчая дополнила шляпкой и туфлями на каблуках.

Под публикацией Юрий поделился радостной новостью о выходе в прокат фильма, продюсером которого он стал:

«Це відбулося!!Прем‘єра «Скаженого весілля3»! Ну що ж!Відправляйся в плавання,наше дітище!Чекаємо всі глядачів з 25 лютого в кінотеатрах!Будете приємно вражені!!»

Поклонники восхитились звездной парой, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Юра, Катя, вы просто сказочная семейная пара, будьте счастливы».

«Катюня супермодель! Красивая пара».

«Позитивчики».

«Класс!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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