Без фильтров и макияжа: 54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи
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Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фильтров. Артистка предстала в желтой толстовке с распущенными волосами и, не стесняясь, показала свою естественную красоту вблизи.
По словам Ольги, с фильтрами и макияжем она выглядит более красивой:
«Часто отримую SMS, щоб я робила сторіз без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все роздивитися. Ну звісно, з фільтрами краще, а зараз – яка є».
Однако поклонники восхитились внешним видом Ольги Сумской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Она трудяга во всем-очень много ухаживает за собой,не ленится!🔥»
«Все равно красивая».
«Гарна🔥❤️».
«Вы чудесная!!!»
«Красуня, як дівчина без косметики❤️».
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