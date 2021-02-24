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Без фильтров и макияжа: 54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи

Комментариев: 2
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с подписчиками видеороликом.

54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи
54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи
instagram.com/olgasumska

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Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фильтров. Артистка предстала в желтой толстовке с распущенными волосами и, не стесняясь, показала свою естественную красоту вблизи.

По словам Ольги, с фильтрами и макияжем она выглядит более красивой:

«Часто отримую SMS, щоб я робила сторіз без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все роздивитися. Ну звісно, з фільтрами краще, а зараз – яка є».

Однако поклонники восхитились внешним видом Ольги Сумской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Она трудяга во всем-очень много ухаживает за собой,не ленится!🔥»

«Все равно красивая».

«Гарна🔥❤️».

«Вы чудесная!!!»

«Красуня, як дівчина без косметики❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.02.2021, 12:26
Оценка:  -1
гость
Как карга старая.
гость  (аноним)  24.02.2021, 12:23
Оценка:  -1
гость
Лучше бы она, этого не делала.
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