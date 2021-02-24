Без фильтров и макияжа: 54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с подписчиками видеороликом.

54-летняя Ольга Сумская показала свое лицо вблизи instagram.com/olgasumska

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Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фильтров. Артистка предстала в желтой толстовке с распущенными волосами и, не стесняясь, показала свою естественную красоту вблизи.

По словам Ольги, с фильтрами и макияжем она выглядит более красивой:

«Часто отримую SMS, щоб я робила сторіз без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все роздивитися. Ну звісно, з фільтрами краще, а зараз – яка є».

Однако поклонники восхитились внешним видом Ольги Сумской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Она трудяга во всем-очень много ухаживает за собой,не ленится!🔥» «Все равно красивая». «Гарна🔥❤️». «Вы чудесная!!!» «Красуня, як дівчина без косметики❤️».

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