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Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками сокровенным желанием.

Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь
Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость предстала в белом платье, на которое накинула пиджак. Стильный образ артистка дополнила шляпой в светлых тонах и множеством аксессуаров. Также звезда распустила блондинистые локоны и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Под публикацией Миша призналась, что мечтает встретить достойного мужчину:

«Не каждый мужчина может выдержать рядом сильную женщину, но я верю, что встречу такого💔».

Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и пожелали ей удачи в выборе мужчины мечты:

«Роскошный образ 🙌😍❤️».

«Обязательно встретишь!»

«Мишка, какая же ты красивая».

«Самая потрясающая».

«Прекрати всех отшивать и тогда встретишь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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