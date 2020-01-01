Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость предстала в белом платье, на которое накинула пиджак. Стильный образ артистка дополнила шляпой в светлых тонах и множеством аксессуаров. Также звезда распустила блондинистые локоны и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.
Под публикацией Миша призналась, что мечтает встретить достойного мужчину:
«Не каждый мужчина может выдержать рядом сильную женщину, но я верю, что встречу такого💔».
Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и пожелали ей удачи в выборе мужчины мечты:
«Роскошный образ 🙌😍❤️».
«Обязательно встретишь!»
«Мишка, какая же ты красивая».
«Самая потрясающая».
«Прекрати всех отшивать и тогда встретишь».
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