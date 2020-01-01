Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских

Комментариев: 0
Украинская певица Мишель Андраде ответила на самые интересующие вопросы фанатов.

Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских
Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских
instagram.com/mishvirmish

Читай также: Очень трогательно: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца

Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала портретное фото. На кадре знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав идеальные черты своего лица. Стоит отметить, что артистка показала сияющую и ровную кожу без использования косметики. Под «честным» фото звезда ответила на популярный вопрос поклонников, который звучал так:

«Мишель, тебе не кажется, что в последнее время из тебя делают двойник NK?»

Андраде честно призналась, что идет по своему творческому пути, и не старается быть похожей на кого-то из коллег по шоу-бизнесу:

«Неа. У каждого свой путь».

Мишель Андраде часто сравнивают с Настей Каменских из-за ее откровенных образов и зажигательных песен. Однако Мишель отрицает свою схожесть с популярной исполнительницей.

Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских
Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских
instagram.com/mishvirmish

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мишель Андраде, Мишель Андраде 2020, Мишель Андраде певица, Мишель Андраде фото, Мишель Андраде инстаграм, Мишель Андраде новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь