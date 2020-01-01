Украинская певица Мишель Андраде ответила на самые интересующие вопросы фанатов.

Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала портретное фото. На кадре знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав идеальные черты своего лица. Стоит отметить, что артистка показала сияющую и ровную кожу без использования косметики. Под «честным» фото звезда ответила на популярный вопрос поклонников, который звучал так:

«Мишель, тебе не кажется, что в последнее время из тебя делают двойник NK?»

Андраде честно призналась, что идет по своему творческому пути, и не старается быть похожей на кого-то из коллег по шоу-бизнесу:

«Неа. У каждого свой путь».

Мишель Андраде часто сравнивают с Настей Каменских из-за ее откровенных образов и зажигательных песен. Однако Мишель отрицает свою схожесть с популярной исполнительницей.

Мишель Андраде резко ответила тем, кто сравнивает ее с Каменских instagram.com/mishvirmish

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