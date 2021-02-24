Леся Никитюк показалась в откровенном комбинезоне с вырезами на бедрах
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительном образе. На кадре знаменитость предстала в комбинезоне темно-синего цвета с пышными рукавами и вырезами на бедрах. Эффектный образ артистка дополнила длинными блондинистыми волосами, ярким макияжем, аксессуарами и обувью на каблуке.
Под публикацией Леся поинтересовалась у фолловеров:
«В мене дуже скромне питання і я пішла....
В якій програмі я була в цьому образі? 👇🏻👇🏻👇🏻»
Преданные поклонники отметили, что в таком наряде Никитюк засветилась в новогоднем концерте на телеканале «Украина», и осыпали телезвезду комплиментами:
«Принцесса».
«Инопланетная красавица».
«Шикарная».
«Очень красивая и шикарная девушка. Супер!»
«Куколка».
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