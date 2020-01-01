Жена популярного телеведущего Кристина Решетник поделилась с подписчиками архивным снимком.

Кристина Решетник похвасталась идеальной фигурой в бикини instagram.com/kristina_reshetnik

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Звездная супруга Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на белом песке, в раздельном ярко-желтом купальнике. Пляжный наряд оголяет плоский животик и стройные ножки девушки. Свой образ Кристина дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками, а рядом с ней лежит соломенная шляпа с широкими полями.

Под публикацией Решетник призналась, что после рождения третьего ребенка недовольна своей фигурой:

«Мрію повернутися в таку форму до початку весни 😂 Як думаєте, встигну?»

Поклонники восхитились внешним видом Кристины Решетник, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Не выдумывай!!! У тебя всегда идеальная фигура 😍😘». «Вы уже в форме👏🙌». «Ідеальна ❤️». «Изумительная моя всегда». «Вы очаровательная».

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