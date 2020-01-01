Кристина Решетник похвасталась идеальной фигурой в бикини
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Звездная супруга Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на белом песке, в раздельном ярко-желтом купальнике. Пляжный наряд оголяет плоский животик и стройные ножки девушки. Свой образ Кристина дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками, а рядом с ней лежит соломенная шляпа с широкими полями.
Под публикацией Решетник призналась, что после рождения третьего ребенка недовольна своей фигурой:
«Мрію повернутися в таку форму до початку весни 😂 Як думаєте, встигну?»
Поклонники восхитились внешним видом Кристины Решетник, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Не выдумывай!!! У тебя всегда идеальная фигура 😍😘».
«Вы уже в форме👏🙌».
«Ідеальна ❤️».
«Изумительная моя всегда».
«Вы очаровательная».
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