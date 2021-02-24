«Стиль – это у меня генетическое»: Слава Каминская поразила эффектным образом

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками очередным снимком.

Слава Каминская поразила эффектным образом instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на коробке, в белой рубашке, пиджаке, кожаных лосинах и кроссовках. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами, ярким макияжем с акцентом на глазах и массивными аксессуарами на шее.

Под публикацией Слава призналась в своей страсти к спортивной обуви:

«Кроссовок много не бывает😂

Хоть у меня всего две ноги😂

Вчера выступала по классике: смокинг и новые лимитированные Nike AIR MAX 90.

Помню время, когда в этих кроссах летали все, но мода быстротечна, а стиль — это у меня генетическое😈».

Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красота всего мира 🔥🔥🔥🔥🔥». «🔥Красотка 🔥Хоть в кедах, хоть в Витонах». «Класснючая Славка ты🔥». «Люблю тебя 😘». «Красивая, талантливая, мудрая, умная, сексуальная, непревзойденная!!!»

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