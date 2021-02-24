«Стиль – это у меня генетическое»: Слава Каминская поразила эффектным образом
Читай также: «Ты – мой герой»: Регина Тодоренко трогательно призналась мужу в любви
Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на коробке, в белой рубашке, пиджаке, кожаных лосинах и кроссовках. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами, ярким макияжем с акцентом на глазах и массивными аксессуарами на шее.
Под публикацией Слава призналась в своей страсти к спортивной обуви:
«Кроссовок много не бывает😂
Хоть у меня всего две ноги😂
Вчера выступала по классике: смокинг и новые лимитированные Nike AIR MAX 90.
Помню время, когда в этих кроссах летали все, но мода быстротечна, а стиль — это у меня генетическое😈».
Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красота всего мира 🔥🔥🔥🔥🔥».
«🔥Красотка 🔥Хоть в кедах, хоть в Витонах».
«Класснючая Славка ты🔥».
«Люблю тебя 😘».
«Красивая, талантливая, мудрая, умная, сексуальная, непревзойденная!!!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Леся Никитюк показалась в откровенном комбинезоне с вырезами на бедрах
- Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил