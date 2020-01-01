Никита Добрынин удивил постельным фото с беременной женой
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Популярный ведущий Никита Добрынин на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость позирует, лежа в постели, рядом со своей женой. Однако лица супруги не видно, в кадре лишь ее оголенные округлившийся животик, к котором нежно прильнул Никита.
Под публикацией Добрынин написал так:
«Мои котики».
Поклонники умилились, глядя на такое чувственное фото, и осыпали звездную пару приятными словами в комментариях:
«Вау! Милые💕».
«Дуже ніжно ❤️❤️❤️❤️».
«Очень милое фото🙌😍😍😍😍».
«Самые лучшие фото в жизни!!!!🔥»
«Это фото может стать эталоном».
«Лучшие моменты в жизни».
Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу «Холостяк», где между ними зародились романтические отношения. Вскоре, после съемок проекта, пара узаконила свои отношения, а недавно порадовала фанатов новостью о пополнении в семье. Более того, Никита и Даша рассекретили пол будущего ребенка – влюбленные станут родителями мальчика.
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