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Никита Добрынин удивил постельным фото с беременной женой

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Украинский телеведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками пикантным снимком.

Никита Добрынин удивил постельным фото с беременной женой
Никита Добрынин удивил постельным фото с беременной женой
instagram.com/nikitadobrynin

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Популярный ведущий Никита Добрынин на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость позирует, лежа в постели, рядом со своей женой. Однако лица супруги не видно, в кадре лишь ее оголенные округлившийся животик, к котором нежно прильнул Никита.

Под публикацией Добрынин написал так:

«Мои котики».

Поклонники умилились, глядя на такое чувственное фото, и осыпали звездную пару приятными словами в комментариях:

«Вау! Милые💕».

«Дуже ніжно ❤️❤️❤️❤️».

«Очень милое фото🙌😍😍😍😍».

«Самые лучшие фото в жизни!!!!🔥»

«Это фото может стать эталоном».

«Лучшие моменты в жизни».

Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу «Холостяк», где между ними зародились романтические отношения. Вскоре, после съемок проекта, пара узаконила свои отношения, а недавно порадовала фанатов новостью о пополнении в семье. Более того, Никита и Даша рассекретили пол будущего ребенка – влюбленные станут родителями мальчика.

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Источник: ivonа bigmir)net

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