Очень трогательно: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца
Читай также: «Богиня»: Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела
Звездная супруга Екатерина Репяхова на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный видеоролик. На кадрах знаменитость показала, как они с мужем отправились на УЗИ, где получили конверт с указанием пола первенца. А уже дома открыли коробку, с которых вылетели шары голубого цвета, что свидетельствовало о том, что у звездной пары будет сын.
Под публикацией Екатерина призналась, что для нее это был очень трогательный момент и она долго не могла поверить в происходящее:
«Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео 😅😅😅
А у меня просто был шок))
Я специально не обрезала концовку видео, мы ещё пол часа стояли, разговорили и осознавали))».
Поклонники поздравили Екатерину и Виктора Павлика, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«От чистого сердца желаю счастья Вам и Вашей семье 🔥🔥🔥❤️❤️❤️».
«Аааа,круто, я була права)))».
«Класссс❤️ мої вітання😍🙌».
«Наші вітання,ви -неймовірні.Хай Боженка допомагає вашій сім'ї❤️❤️❤️».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
- Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил