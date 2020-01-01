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Очень трогательно: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца

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Жена популярного исполнителя Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками долгожданным видео.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца
instagram.com/repyahovakate

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Звездная супруга Екатерина Репяхова на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный видеоролик. На кадрах знаменитость показала, как они с мужем отправились на УЗИ, где получили конверт с указанием пола первенца. А уже дома открыли коробку, с которых вылетели шары голубого цвета, что свидетельствовало о том, что у звездной пары будет сын.

Под публикацией Екатерина призналась, что для нее это был очень трогательный момент и она долго не могла поверить в происходящее:

«Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео 😅😅😅
А у меня просто был шок))
Я специально не обрезала концовку видео, мы ещё пол часа стояли, разговорили и осознавали))».

Поклонники поздравили Екатерину и Виктора Павлика, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«От чистого сердца желаю счастья Вам и Вашей семье 🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

«Аааа,круто, я була права)))».

«Класссс❤️ мої вітання😍🙌».

«Наші вітання,ви -неймовірні.Хай Боженка допомагає вашій сім'ї❤️❤️❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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