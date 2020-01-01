Как принцесса: Маричка Падалко восхитила роскошным образом в вечернем платье

Украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась с подписчиками фото со светского мероприятия.

Маричка Падалко восхитила роскошным образом в вечернем платье instagram.com/marichkapadalko

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Популярная ведущая Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в черном длинном платье с прозрачной зоной декольте, расшитой бисером и пайетками. Эффектный образ звезда дополнила черным клатчем, стильной укладкой и выразительным макияжем. Компанию телезвезде составил ее муж Егор Соболев, с которым они сфотографировались в обнимку.

Под публикацией Маричка призналась, что фото были сделаны во время презентации фото-книги:

«Я думаю, якщо людина справді любить свою Професію і має Талант, то саме так і мусить виглядати його Тріумф, як сьогоднішній вечір-презентація фото-книги @rostickdesign «НАТХНЕННЯ» 👏👏👏.

Поклонники восхитились внешним видом Марички Падалко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вишукана королева, браво😍». «Красота!!!!!!👏👏👏» «Марічко, ви дуже гарна жінка. І як же вам личить ця вишукана сукня. Красуня🌹». «Неймовірно красива❤️». «Красавица и умница! Восхищаюсь! Так держать!»

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