Как принцесса: Маричка Падалко восхитила роскошным образом в вечернем платье
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Популярная ведущая Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в черном длинном платье с прозрачной зоной декольте, расшитой бисером и пайетками. Эффектный образ звезда дополнила черным клатчем, стильной укладкой и выразительным макияжем. Компанию телезвезде составил ее муж Егор Соболев, с которым они сфотографировались в обнимку.
Под публикацией Маричка призналась, что фото были сделаны во время презентации фото-книги:
«Я думаю, якщо людина справді любить свою Професію і має Талант, то саме так і мусить виглядати його Тріумф, як сьогоднішній вечір-презентація фото-книги @rostickdesign «НАТХНЕННЯ» 👏👏👏.
Поклонники восхитились внешним видом Марички Падалко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вишукана королева, браво😍».
«Красота!!!!!!👏👏👏»
«Марічко, ви дуже гарна жінка. І як же вам личить ця вишукана сукня. Красуня🌹».
«Неймовірно красива❤️».
«Красавица и умница! Восхищаюсь! Так держать!»
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