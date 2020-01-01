Марина Боржемская похвасталась фигурой в ажурном соблазнительном белье
Читай также: «Богиня»: Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела
Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость прогнулась возле трюмо, продемонстрировав свое роскошное тело в кружевном боди. Соблазнительный наряд оголил ее стройные точеные ножки и подчеркнул плоский животик. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Марина призвала фанатов полюбить себя:
«Скоро мы снимем наши курточки, пуховики и все увидят, кто подъедал по вечерам и отмечал все праздники, а кто упорно работал над собой, чтобы быть самой привлекательной и подтянутой😏 Чтобы излучать уверенность, нужно любить себя. А чтобы полюбить, нужно верить в себя».
Поклонники восхитились сексуальностью Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Мариночка, какая же вы красивая».
«Ах, какая красоточка🔥❤️».
«Разрыв мозга🙄🙄🙄🙄, красотка!!!!👌👌👌👌»
«Как всегда совершенство! Прекрасная ♥️🔥».
«Очень эстетично».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
- Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил