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Марина Боржемская похвасталась фигурой в ажурном соблазнительном белье

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Профессиональный тренер Марина Боржемская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Марина Боржемская похвасталась фигурой в ажурном соблазнительном белье
Марина Боржемская похвасталась фигурой в ажурном соблазнительном белье
instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость прогнулась возле трюмо, продемонстрировав свое роскошное тело в кружевном боди. Соблазнительный наряд оголил ее стройные точеные ножки и подчеркнул плоский животик. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Марина призвала фанатов полюбить себя:

«Скоро мы снимем наши курточки, пуховики и все увидят, кто подъедал по вечерам и отмечал все праздники, а кто упорно работал над собой, чтобы быть самой привлекательной и подтянутой😏 Чтобы излучать уверенность, нужно любить себя. А чтобы полюбить, нужно верить в себя».

Поклонники восхитились сексуальностью Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Мариночка, какая же вы красивая».

«Ах, какая красоточка🔥❤️».

«Разрыв мозга🙄🙄🙄🙄, красотка!!!!👌👌👌👌»

«Как всегда совершенство! Прекрасная ♥️🔥».

«Очень эстетично».

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Источник: ivonа bigmir)net

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