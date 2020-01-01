Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками архивным снимком.

Ким Кардашьян продемонстрировала, как выглядела в юности instagram.com/kimkardashian

Читай также: Марина Боржемская похвасталась фигурой в ажурном соблазнительном белье

Популярная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своих сестер, брата и отца. Девушка выглядит очень молодо и счастливо. Стоит отметить, что ее внешность не поддалась кардинальным изменениям, что не скажешь о ее сестрах.

Под публикацией Кардашьян призналась, что решила опубликовать это фото в честь Дня рождения отца, которого уже нет в живых:

«С днем ​​рождения, папа! Я чествую тебя каждый божий день, а сегодня даже больше. Так много нужно тебе рассказать! Пожалуйста, приходи ко мне поскорее во сне. 🙏🏼 Не мог бы ты прислать, пожалуйста, знак в виде тех символов / птиц, о которых мы всегда говорили?!?! Я просто оооочень сильно скучаю по тебе!»

Трогательное обращение к отцу растрогало многомиллионную армию фанатов, которые выразили слова поддержи Ким Кардашьян в комментариях.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.