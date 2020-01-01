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«Не позорься»: Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни
Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала закулисье съемок шоу «Голос». На кадрах знаменитость усердно повторяла текст англоязычной песни в гримерке, репетировала перед выступлением и наконец предстала в роскошном сексуальном платье, исполнив композицию.

Под публикацией Светлана написала, что подготовила этот номер специально для проекта «Голос», где заняла одно из судейских кресел.

Однако поклонники не оценили пение Светланы Лободы, и выразили свое разочарование в негативных комментариях:

«Нужно работать над акцентом, он не настолько ужасный, как у некоторых других исполнителей, но до и идеала еще работать».

«Лобода, ну что это?»

«Вообще не тянет».

«Безголосая».

«Не позорься».

«Можно и поскромнее».

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Источник: ivonа bigmir)net

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