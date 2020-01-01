«Не позорься»: Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала закулисье съемок шоу «Голос». На кадрах знаменитость усердно повторяла текст англоязычной песни в гримерке, репетировала перед выступлением и наконец предстала в роскошном сексуальном платье, исполнив композицию.

Под публикацией Светлана написала, что подготовила этот номер специально для проекта «Голос», где заняла одно из судейских кресел.

Однако поклонники не оценили пение Светланы Лободы, и выразили свое разочарование в негативных комментариях:

«Нужно работать над акцентом, он не настолько ужасный, как у некоторых других исполнителей, но до и идеала еще работать». «Лобода, ну что это?» «Вообще не тянет». «Безголосая». «Не позорься». «Можно и поскромнее».

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