«Не позорься»: Светлана Лобода разозлила фанатов неудачным исполнением песни
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала закулисье съемок шоу «Голос». На кадрах знаменитость усердно повторяла текст англоязычной песни в гримерке, репетировала перед выступлением и наконец предстала в роскошном сексуальном платье, исполнив композицию.
Под публикацией Светлана написала, что подготовила этот номер специально для проекта «Голос», где заняла одно из судейских кресел.
Однако поклонники не оценили пение Светланы Лободы, и выразили свое разочарование в негативных комментариях:
«Нужно работать над акцентом, он не настолько ужасный, как у некоторых других исполнителей, но до и идеала еще работать».
«Лобода, ну что это?»
«Вообще не тянет».
«Безголосая».
«Не позорься».
«Можно и поскромнее».
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