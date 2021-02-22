«Сладкая парочка»: Алина Гросу показала чувственные кадры со своим избранником
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала со своим возлюбленным Романом Полянским. Пара прогуливалась по городу, обнималась и целовалась, не скрывая своих чувств. Трогательные моменты сопроводила их совместная песня «Полотенце».
Под публикацией Алина призналась, что готовит для фолловеров новые хиты:
«И у меня сейчас проходит подготовка к выходу Нового альбома 💣💣💣 я безумно счастлива, что вы сможете скоро его услышать)))».
Поклонники умилились, глядя на влюбленных, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Вы - чудесная пара.😍 Вообще, это такая магия , когда наблюдала за творчеством Алины, восхищалась ею».
«Красивая пара!»
«Вы шикарно смотритесь вместе».
«Какие вы красивые! Будьте счастливы».
«Сладкая парочка».
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