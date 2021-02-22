«Сладкая парочка»: Алина Гросу показала чувственные кадры со своим избранником

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Алина Гросу показала чувственные кадры со своим избранником instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала со своим возлюбленным Романом Полянским. Пара прогуливалась по городу, обнималась и целовалась, не скрывая своих чувств. Трогательные моменты сопроводила их совместная песня «Полотенце».

Под публикацией Алина призналась, что готовит для фолловеров новые хиты:

«И у меня сейчас проходит подготовка к выходу Нового альбома 💣💣💣 я безумно счастлива, что вы сможете скоро его услышать)))».

Поклонники умилились, глядя на влюбленных, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Вы - чудесная пара.😍 Вообще, это такая магия , когда наблюдала за творчеством Алины, восхищалась ею». «Красивая пара!» «Вы шикарно смотритесь вместе». «Какие вы красивые! Будьте счастливы». «Сладкая парочка».

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