Победительница «Холостяка» Даша Ульянова поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова рассказала о своей личной жизни instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Популярный блогер Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черном топе и джинсах с разрезами. Девушка распустила волосы, сделала яркий макияж и обхватила одной ногой канат.

Под публикацией Даша призналась, что многих очень интересует ее личная жизнь. Несмотря на то, что девушка не называет имени своего избранника, она решила рассказать, что для нее является самым важным в длительных отношениях:

«Захотелось впервые поделиться с вами моими рассуждениями, какие отношения я считаю правильными и здоровыми. Для меня, любовь - это не только «бабочки в животе», страсть и буря эмоций. Любовь - это осознанный выбор, который мы делаем каждый день в пользу человека, который рядом. Здоровые отношения - это о уважении к друг другу, поддержке и заботе».

Поклонники восхитились красотой Ульяновой, и разделили ее точку зрения об отношениях, рассыпавшись в приятных словах:

«Красотка 😍». «Какая красивая😍😍😍😍». «Все верно сказано, подтверждаю!» «Самое лучшее фото!» «Мне близка ваша позиция».

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