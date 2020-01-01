«Это был кайф»: жена Остапчука позировала в одном халате на фоне океана

Жена популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Жена Остапчука позировала в одном халате на фоне океана instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость предстала в белом халате и с полотенцем на голове на фоне бирюзового океана. Кристина слегка приспустила халат, оголив плечико, придав снимку нотку соблазнительности. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными очками и искренней улыбкой.

Под публикацией Остапчук призналась, что во время отдыха на Мальдивах на ее телефон не поступали звонки:

«Оказалось, что на Мальдивах мой провайдер не предоставляет услуги, правда об этом я узнала только там. Сначала я думала, что это кошмар.

А потом я поняла, что это ведь кайф. ⠀

Любимый рядом, солнце, океан, что ещё нужно для счастья???

Да, однозначно, это был кайф, но его главное вовремя закончить».

Поклонникам понравился внешний вид Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях.

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