Роскошная жизнь: Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость предстала в салоне самолета, сидя в кресле, с подносом разных деликатесов. Девушка задрала ноги и широко улыбнулась, прикрыв глаза.
Под публикацией Ксения призвала фанатов мечтать масштабно, ведь ее планы осуществляются благодаря смелым желаниям:
«Нужно уметь хотеть и мечтать! Нужно разрешать себе хотеть красивую и качественную жизнь. Ещё в январе я и не мечтала о роскошном отдыхе, потому что были совсем другие приоритеты. Но я очень хотела, каждый день представляла себе бирюзовую гладь воды и вуаля: вот мы вчетвером с любимыми летим бизнес-классом и наслаждаемся!!!»
Поклонникам понравилось жизнерадостное фото Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«На цьому фото, такі класні емоції, супер, прямо заряджають на радість😍».
«Лучезарная такая».
«Какое классное фото. Так искренне».
«Ты этого достойна».
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