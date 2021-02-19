Роскошная жизнь: Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками снимком из салона самолета.

Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость предстала в салоне самолета, сидя в кресле, с подносом разных деликатесов. Девушка задрала ноги и широко улыбнулась, прикрыв глаза.

Под публикацией Ксения призвала фанатов мечтать масштабно, ведь ее планы осуществляются благодаря смелым желаниям:

«Нужно уметь хотеть и мечтать! Нужно разрешать себе хотеть красивую и качественную жизнь. Ещё в январе я и не мечтала о роскошном отдыхе, потому что были совсем другие приоритеты. Но я очень хотела, каждый день представляла себе бирюзовую гладь воды и вуаля: вот мы вчетвером с любимыми летим бизнес-классом и наслаждаемся!!!»

Поклонникам понравилось жизнерадостное фото Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«На цьому фото, такі класні емоції, супер, прямо заряджають на радість😍». «Лучезарная такая». «Какое классное фото. Так искренне». «Ты этого достойна».

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