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Роскошная жизнь: Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану

Комментариев: 2
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками снимком из салона самолета.

Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану
Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость предстала в салоне самолета, сидя в кресле, с подносом разных деликатесов. Девушка задрала ноги и широко улыбнулась, прикрыв глаза.

Под публикацией Ксения призвала фанатов мечтать масштабно, ведь ее планы осуществляются благодаря смелым желаниям:

«Нужно уметь хотеть и мечтать! Нужно разрешать себе хотеть красивую и качественную жизнь. Ещё в январе я и не мечтала о роскошном отдыхе, потому что были совсем другие приоритеты. Но я очень хотела, каждый день представляла себе бирюзовую гладь воды и вуаля: вот мы вчетвером с любимыми летим бизнес-классом и наслаждаемся!!!»

Поклонникам понравилось жизнерадостное фото Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«На цьому фото, такі класні емоції, супер, прямо заряджають на радість😍».

«Лучезарная такая».

«Какое классное фото. Так искренне».

«Ты этого достойна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Мока    19.02.2021, 10:40
Оценка:  +1
Мока
А кто о ней слышал до сериала ,, Крепостная"? НИКТО!
гость  (аноним)  19.02.2021, 10:16
Оценка:  +2
гость
тоже мне супер актрису нашли
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