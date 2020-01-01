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«Ты – мой подарок»: Влад Яма трогательно поздравил свою жену с Днем рождения

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Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками эффектным снимком своей жены.

Влад Яма трогательно поздравил свою жену с Днем рождения
Влад Яма трогательно поздравил свою жену с Днем рождения
instagram.com/vladyama_official

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Судья проекта «Танцюють всі» Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своей супруги. На кадре звездная жена предстала в соблазнительном наряде. Лилиана примерила костюм, который состоит из топа и юбки, и выигрышно подчеркивает достоинства фигуры. Свой образ девушка дополнила собранными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Влад Яма трогательно поздравил свою сексуальную жену с Днем рождения:

«Не помню, сколько там Тебе сегодня, но для меня Ты - самая молодая, красивая, нежная, мудрая и Любимая! Ты - мой подарок в этой жизни. Ты талантливо готовишь, шутишь и танцуешь! Улыбайся, радуйся жизни, а мы этому поспособствуем!) Любим Тебя бесконечно! С Днём Рождения!
Твои Я-Мы 🎈».

Поклонники присоединились к поздравлению Влада Ямы, и осыпали его супругу приятными словами в комментариях:

«Поздравляю с Днём рождения Вашу вторую половинку🎉🎉🎉».

«С именинницей,Влад!Очень красиво и правильно написали....вы созданы друг для друга!Умножайте свое счастье❤️❤️❤️».

«Поздравляю Лилиану! Счастья, здоровья, любви и удачи во всем 😊🎉🎂🎁🎈».

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Источник: ivonа bigmir)net

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