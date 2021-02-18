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«Секси красотка»: Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью
Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное видео. На кадрах знаменитость запечатлена в изысканном черном платье, которое оголяет ее хрупкие плечи. Звезда прикрыла глаза и спела строки из англоязычной песни, соблазнительно открывая рот. Свой образ Маша дополнила собранными волосами в высокий пучок и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.

Стоит отметить, что Ефросинина часто радует фанатов неожиданными перевоплощениями, примеряя на себя стильные наряды. Также телезвезда старается следовать модным молодежным трендам, и у нее это довольно неплохо получается.

Поклонники восхитились сексуальностью Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Боже, какая секси красотка».

«Маша! Вы просто огонь».

«Слов не могу подобрать. Вы потрясающая, Мария».

«Шикарная».

«До чего же восхитительная».

«Маша, вы кайф».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ВасяизИванова  (аноним)  18.02.2021, 20:34
Оценка:  0
ВасяизИванова
Кончил на тебя мой Юра Горбунов!
Юрий Горбунов  (аноним)  18.02.2021, 20:13
Оценка:  0
Юрий Горбунов
Спасиба! Падрачил!
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