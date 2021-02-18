«Секси красотка»: Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное видео. На кадрах знаменитость запечатлена в изысканном черном платье, которое оголяет ее хрупкие плечи. Звезда прикрыла глаза и спела строки из англоязычной песни, соблазнительно открывая рот. Свой образ Маша дополнила собранными волосами в высокий пучок и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.

Стоит отметить, что Ефросинина часто радует фанатов неожиданными перевоплощениями, примеряя на себя стильные наряды. Также телезвезда старается следовать модным молодежным трендам, и у нее это довольно неплохо получается.

Поклонники восхитились сексуальностью Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Боже, какая секси красотка». «Маша! Вы просто огонь». «Слов не могу подобрать. Вы потрясающая, Мария». «Шикарная». «До чего же восхитительная». «Маша, вы кайф».

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