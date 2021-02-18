«Секси красотка»: Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное видео. На кадрах знаменитость запечатлена в изысканном черном платье, которое оголяет ее хрупкие плечи. Звезда прикрыла глаза и спела строки из англоязычной песни, соблазнительно открывая рот. Свой образ Маша дополнила собранными волосами в высокий пучок и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.
Стоит отметить, что Ефросинина часто радует фанатов неожиданными перевоплощениями, примеряя на себя стильные наряды. Также телезвезда старается следовать модным молодежным трендам, и у нее это довольно неплохо получается.
Поклонники восхитились сексуальностью Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Боже, какая секси красотка».
«Маша! Вы просто огонь».
«Слов не могу подобрать. Вы потрясающая, Мария».
«Шикарная».
«До чего же восхитительная».
«Маша, вы кайф».
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