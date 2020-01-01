Крупным планом: жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белом слитном купальнике, стоя в океане. Девушка запечатлела свои упругие ягодицы вблизи, продемонстрировав аппетитные формы несмотря на довольно хрупкое телосложение.
Под публикацией Кристина призналась, что в восторге от своей фигуры:
«Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю. 😉Так что я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам».⠀
И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂»
Поклонники восхитились фигурой Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вы прекрасная».
«Вы такая классная».
«Фото огонь».
«Вы в отличной форме».
«Все идеально!»
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