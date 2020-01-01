Крупным планом: жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини

Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белом слитном купальнике, стоя в океане. Девушка запечатлела свои упругие ягодицы вблизи, продемонстрировав аппетитные формы несмотря на довольно хрупкое телосложение.

Под публикацией Кристина призналась, что в восторге от своей фигуры:

«Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю. 😉Так что я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам».⠀

И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂»

Поклонники восхитились фигурой Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы прекрасная». «Вы такая классная». «Фото огонь». «Вы в отличной форме». «Все идеально!»

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