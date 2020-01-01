Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Крупным планом: жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини

Комментариев: 0
Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини
Жена Остапчука показала свои упругие ягодицы в бикини
instagram.com/kristygor

Читай также: Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились

Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белом слитном купальнике, стоя в океане. Девушка запечатлела свои упругие ягодицы вблизи, продемонстрировав аппетитные формы несмотря на довольно хрупкое телосложение.

Под публикацией Кристина призналась, что в восторге от своей фигуры:

«Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю. 😉Так что я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам».⠀
И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂»

Поклонники восхитились фигурой Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы прекрасная».

«Вы такая классная».

«Фото огонь».

«Вы в отличной форме».

«Все идеально!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кристина Остапчук, Кристина Остапчук 2020, Кристина Остапчук телеведущая, Кристина Остапчук фото, Кристина Остапчук инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь