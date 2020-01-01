Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками личной историей.

Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в белой ажурной накидке, которую надела поверх купальника. Свой образ артистка дополнила белой шляпой и распущенными волосами.

Под публикацией Санта написала о своих глобальных планах, которые уже осуществились:

«Хотела полноценную, любящую и счастливую семью.

Всем сердцем мечтала родить дочь.

Несколько лет грезила участием в проекте «Танцы со звёздами»

Стремилась построить хороший бизнес с правильным и полезным посылом, достаточно зарабатывать и быть финансово независимым человеком.

Желала, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.

Хотела стать амбассадором мирового бренда.

Я мечтала найти близкого друга и партнёра».

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