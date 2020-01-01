Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в белой ажурной накидке, которую надела поверх купальника. Свой образ артистка дополнила белой шляпой и распущенными волосами.
Под публикацией Санта написала о своих глобальных планах, которые уже осуществились:
«Хотела полноценную, любящую и счастливую семью.
Всем сердцем мечтала родить дочь.
Несколько лет грезила участием в проекте «Танцы со звёздами»
Стремилась построить хороший бизнес с правильным и полезным посылом, достаточно зарабатывать и быть финансово независимым человеком.
Желала, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.
Хотела стать амбассадором мирового бренда.
Я мечтала найти близкого друга и партнёра».
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