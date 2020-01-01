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Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками личной историей.

Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились
Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в белой ажурной накидке, которую надела поверх купальника. Свой образ артистка дополнила белой шляпой и распущенными волосами.

Под публикацией Санта написала о своих глобальных планах, которые уже осуществились:

«Хотела полноценную, любящую и счастливую семью.
Всем сердцем мечтала родить дочь.
Несколько лет грезила участием в проекте «Танцы со звёздами»
Стремилась построить хороший бизнес с правильным и полезным посылом, достаточно зарабатывать и быть финансово независимым человеком.
Желала, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.
Хотела стать амбассадором мирового бренда.
Я мечтала найти близкого друга и партнёра».

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Источник: ivonа bigmir)net

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