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Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками видеороликом.

Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На черно-белых кадрах знаменитость позирует в куртке и джинсах, прогуливаясь по заснеженному городу. Звезда выглядит очень счастливо, широко улыбаясь.

Под публикацией Марина призвала фолловеров не унывать, а веселиться, даже когда за окном морозы:

«Хочу вам подарить частичку своего дня и настроения.
Несмотря на то, что нам хочется весны и тепла, в такую погоду тоже можно повеселиться💃
Погулять на морозе, а потом зайти в кафе и выпить горячий чай, чтобы согреться – что может быть трепетнее этого ощущения в такую погоду?»

Поклонники восхитились внешним видом и позитивным настроем Марины Боржемской, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Какая вы красивая! Просто невероятная».

«Красотка!»

«Самая красивая фея».

«Вы очаровательны».

«Я в восторге от вас».

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Источник: ivonа bigmir)net

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