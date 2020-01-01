Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На черно-белых кадрах знаменитость позирует в куртке и джинсах, прогуливаясь по заснеженному городу. Звезда выглядит очень счастливо, широко улыбаясь.
Под публикацией Марина призвала фолловеров не унывать, а веселиться, даже когда за окном морозы:
«Хочу вам подарить частичку своего дня и настроения.
Несмотря на то, что нам хочется весны и тепла, в такую погоду тоже можно повеселиться💃
Погулять на морозе, а потом зайти в кафе и выпить горячий чай, чтобы согреться – что может быть трепетнее этого ощущения в такую погоду?»
Поклонники восхитились внешним видом и позитивным настроем Марины Боржемской, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Какая вы красивая! Просто невероятная».
«Красотка!»
«Самая красивая фея».
«Вы очаровательны».
«Я в восторге от вас».
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