Редкие кадры: Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с дочерью. На кадрах знаменитость позирует со своей дочерью Наной в нежных сарафанах, с распущенными волосами. Как оказалось, телезвезда поделилась редкими снимками с доченькой в честь ее Дня рождения.
Под публикацией Маша трогательно поздравила дочь с 17-летием:
«#мояНана ты самая необыкновенная девочка на свете!!!
С Днём Рождения, мой ангел 💜
#17».
Поклонникам понравились милые семейные фото Ефросининой, и они рассыпались в приятных словах, отметив внешнее сходство между мамой и дочкой:
«Ух какая, красотаааа..мамина копия❤️❤️❤️❤️..лёгкой дороги в жизни!»
«Вы как две капли воды😍».
«Всегда удивляюсь природе, как здорово она миксует лучшие черты мамы и папы в маленьком создании🙏🏻».
«Две Птички!!! Пусть все сбывается».
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