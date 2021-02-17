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Редкие кадры: Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками милыми снимками.

Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с дочерью. На кадрах знаменитость позирует со своей дочерью Наной в нежных сарафанах, с распущенными волосами. Как оказалось, телезвезда поделилась редкими снимками с доченькой в честь ее Дня рождения.

Под публикацией Маша трогательно поздравила дочь с 17-летием:

«#мояНана ты самая необыкновенная девочка на свете!!!
С Днём Рождения, мой ангел 💜
#17».

Поклонникам понравились милые семейные фото Ефросининой, и они рассыпались в приятных словах, отметив внешнее сходство между мамой и дочкой:

«Ух какая, красотаааа..мамина копия❤️❤️❤️❤️..лёгкой дороги в жизни!»

«Вы как две капли воды😍».

«Всегда удивляюсь природе, как здорово она миксует лучшие черты мамы и папы в маленьком создании🙏🏻».

«Две Птички!!! Пусть все сбывается».

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Источник: ivonа bigmir)net

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