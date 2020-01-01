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Слишком горячо: Ани Лорак поразила фанатов постельным фото

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ани Лорак поразила фанатов постельным фото
Ани Лорак поразила фанатов постельным фото
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черной длинной сорочке на тонких бретельках, сидя на постели боком к объективу. Соблазнительный наряд с кружевной отделкой на лифе подчеркивает аппетитные формы артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Ани Лорак заговорила о любви, намекнув на скорую премьеру новой песни:

«Любовь — это таинство двух душ.
Скоро то, чего вы так долго ждали...
#премьера».

Поклонники восхитились сексуальностью Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«А вы как всегда прекрасны, Каролин❤️❤️❤️».

«Очень красивая 😍😍».

«Вы такая красивая! 😍»

«Куколка❤️😍».

«Нереально красивая❤️😍».

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Источник: ivonа bigmir)net

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