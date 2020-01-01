Слишком горячо: Ани Лорак поразила фанатов постельным фото
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черной длинной сорочке на тонких бретельках, сидя на постели боком к объективу. Соблазнительный наряд с кружевной отделкой на лифе подчеркивает аппетитные формы артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Ани Лорак заговорила о любви, намекнув на скорую премьеру новой песни:
«Любовь — это таинство двух душ.
Скоро то, чего вы так долго ждали...
#премьера».
Поклонники восхитились сексуальностью Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«А вы как всегда прекрасны, Каролин❤️❤️❤️».
«Очень красивая 😍😍».
«Вы такая красивая! 😍»
«Куколка❤️😍».
«Нереально красивая❤️😍».
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