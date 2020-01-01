Надя Дорофеева восхитила чувственным фото в прозрачном корсете
Читай также: «Похожа на бабку»: Веру Брежневу раскритиковали за неудачный образ
Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в телесном корсете, прозрачных перчатках и джинсах. Артистка одной рукой обхватила грудь и запрокинула голову назад. Волосы звезда распустила, закрепив на прядях стильные аксессуары, и сделала выразительный макияж.
Под публикацией Надя написала так:
«Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна».
Поклонники восхитились внешним видом Нади Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Лучшая🔥».
«Очень красивая».
«Так красиво то нельзя, аж глаза слепит».
«Миленькая».
«Просто топ».
«Боже, какая кайфовая!»
«Надя как всегда огонь».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил