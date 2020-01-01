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Надя Дорофеева восхитила чувственным фото в прозрачном корсете

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Надя Дорофеева восхитила чувственным фото в прозрачном корсете
Надя Дорофеева восхитила чувственным фото в прозрачном корсете
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в телесном корсете, прозрачных перчатках и джинсах. Артистка одной рукой обхватила грудь и запрокинула голову назад. Волосы звезда распустила, закрепив на прядях стильные аксессуары, и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Надя написала так:

«Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна».

Поклонники восхитились внешним видом Нади Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Лучшая🔥».

«Очень красивая».

«Так красиво то нельзя, аж глаза слепит».

«Миленькая».

«Просто топ».

«Боже, какая кайфовая!»

«Надя как всегда огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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