«Похожа на бабку»: Веру Брежневу раскритиковали за неудачный образ
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в машине, повязав на голову косынку в форме чалмы, отдав предпочтение небанальному мятному цвету. Стильный головной убор артистка дополнила белой шубкой и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою ровную и сияющую кожу лица.
Под публикацией Вера написала так:
«Еду на работу 😎Солнце со мной)».
Однако поклонникам не понравился внешний вид Брежневой, и они выразили свое негодование в комментариях:
«А что с губами?»
«Надо как-то попроще губы, а то на работе не узнают».
«Похожа на бабку».
«Вера, смени мейк, он тебе возраст придает».
«Вера, ты че с полотенцем на голове ходишь?»
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