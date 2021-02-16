«Похожа на бабку»: Веру Брежневу раскритиковали за неудачный образ

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Веру Брежневу раскритиковали за неудачный образ instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в машине, повязав на голову косынку в форме чалмы, отдав предпочтение небанальному мятному цвету. Стильный головной убор артистка дополнила белой шубкой и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою ровную и сияющую кожу лица.

Под публикацией Вера написала так:

«Еду на работу 😎Солнце со мной)».

Однако поклонникам не понравился внешний вид Брежневой, и они выразили свое негодование в комментариях:

«А что с губами?» «Надо как-то попроще губы, а то на работе не узнают». «Похожа на бабку». «Вера, смени мейк, он тебе возраст придает». «Вера, ты че с полотенцем на голове ходишь?»

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