Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Остапчука похвасталась аппетитными формами в купальнике instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, лежа на шезлонге, с бокалом в руке. Пляжный наряд подчеркивает стройное тело девушки, выделяя тонкую талию и длинные ножки. Свой образ звезда дополнила распущенными влажными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Кристина написала так:

«Случайные фото.

Неслучайные мысли».

Поклонникам понравился чувственный кадр Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень красивая🔥🔥». «Шикарная 😍». «Как-будто из старого кинофильма🔥🔥🔥❤️». «Как всегда неотразимая....» «Случайные фото обычно получаются самыми живыми)».

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