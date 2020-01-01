Жена Остапчука похвасталась аппетитными формами в купальнике
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, лежа на шезлонге, с бокалом в руке. Пляжный наряд подчеркивает стройное тело девушки, выделяя тонкую талию и длинные ножки. Свой образ звезда дополнила распущенными влажными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Кристина написала так:
«Случайные фото.
Неслучайные мысли».
Поклонникам понравился чувственный кадр Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Очень красивая🔥🔥».
«Шикарная 😍».
«Как-будто из старого кинофильма🔥🔥🔥❤️».
«Как всегда неотразимая....»
«Случайные фото обычно получаются самыми живыми)».
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