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«Просто бомба»: Светлана Лобода засветила длинные ножки в мини-платье

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Светлана Лобода засветила длинные ножки в мини-платье
Светлана Лобода засветила длинные ножки в мини-платье
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньком блестящем платье красного цвета. Эффектный наряд с пикантным разрезом в зоне декольте подчеркивает не только пышный бюст артистки, но и ее длинные ножки. Свой образ звезда дополнила маленькой сумочкой, босоножками на каблуках, распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Светлана написала так:

«Ведь все что нам нужно- это только любовь ❤️🐺
а вам?))»

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Классно выглядите».

«Просто бомба».

«Шикарное платье! Вам очень идет».

«Ноги – мечта».

«О Боже, какая красивая!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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