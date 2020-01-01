«Просто бомба»: Светлана Лобода засветила длинные ножки в мини-платье
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньком блестящем платье красного цвета. Эффектный наряд с пикантным разрезом в зоне декольте подчеркивает не только пышный бюст артистки, но и ее длинные ножки. Свой образ звезда дополнила маленькой сумочкой, босоножками на каблуках, распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Светлана написала так:
«Ведь все что нам нужно- это только любовь ❤️🐺
а вам?))»
Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Классно выглядите».
«Просто бомба».
«Шикарное платье! Вам очень идет».
«Ноги – мечта».
«О Боже, какая красивая!»
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