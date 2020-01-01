Профессиональный тренер Марина Боржемская поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

40-летняя Марина Боржемская сверкнула идеальным телом в боди instagram.com/uzelkova.marina

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в телесном боди, сидя на белых сундуках. Откровенный наряд подчеркнул стройное тело звезды, выделив спортивные ножки. Эффектный образ Марина дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Боржемская поделилась радостной новостью о увеличении числа подписчиков до полумиллиона, и рассказала немного о себе:

«500 ТЫСЯЧ!🔥⠀

Это невероятно. Вас уже полмиллиона🎉 Спасибо, что вы со мной. ❗Самое время сделать еще одно знакомство. Меня зовут Марина Боржемская. Мне 40 лет. Я фитнес-тренер. Была тренером на проекте Зважені та щасливі. Неоднократно побеждала вместе со своими участниками. Живу в Виннице. Люблю делать людей красивыми. В разводе, двое прекрасных детей Роберт и Оливия. Люблю сырники, авокадо и ранние подъемы».

Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Мариночка, Вы большая умничка и очень красивая!!!» «Невероятная 😍😍». «Вы прекрасны! Всегда восхищаюсь ❤️». «Вы невероятная женщина! Красивая, мудрая, сильная❤️». «Шикарные ноги, Марина».

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