Переборщила с фильтрами: жена Монатика изменилась до неузнаваемости

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Жена Монатика изменилась до неузнаваемости instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в коричневом свитере с распущенными волосами. Однако внимание приковывает внешность девушки, которая очень изменилась: нос стал тоньше, а глаза приобрели небесно-голубой цвет. Судя по всему, Ирина решила воспользовалась фильтрами, которые изменили ее внешность.

Монатик стала чаще радовать своих фанатов моментами личной жизни, активно транслируя их в социальных сетях.

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие глаза 😍». «Очень красивая!❤️❤️❤️» «Такая красивая … сильно красивая😍😍😍». «Главное – любимая, а красивая – это такое».

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