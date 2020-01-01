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Переборщила с фильтрами: жена Монатика изменилась до неузнаваемости

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Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Жена Монатика изменилась до неузнаваемости
Жена Монатика изменилась до неузнаваемости
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в коричневом свитере с распущенными волосами. Однако внимание приковывает внешность девушки, которая очень изменилась: нос стал тоньше, а глаза приобрели небесно-голубой цвет. Судя по всему, Ирина решила воспользовалась фильтрами, которые изменили ее внешность.

Монатик стала чаще радовать своих фанатов моментами личной жизни, активно транслируя их в социальных сетях.

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие глаза 😍».

«Очень красивая!❤️❤️❤️»

«Такая красивая … сильно красивая😍😍😍».

«Главное – любимая, а красивая – это такое».

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Источник: ivonа bigmir)net

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