Переборщила с фильтрами: жена Монатика изменилась до неузнаваемости
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в коричневом свитере с распущенными волосами. Однако внимание приковывает внешность девушки, которая очень изменилась: нос стал тоньше, а глаза приобрели небесно-голубой цвет. Судя по всему, Ирина решила воспользовалась фильтрами, которые изменили ее внешность.
Монатик стала чаще радовать своих фанатов моментами личной жизни, активно транслируя их в социальных сетях.
Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какие глаза 😍».
«Очень красивая!❤️❤️❤️»
«Такая красивая … сильно красивая😍😍😍».
«Главное – любимая, а красивая – это такое».
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