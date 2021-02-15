Наталья Могилевская сверкнула грудью и рассказала о своей первой любви
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в ярко-красном шелковом платье на тонких бретельках. Эффектный наряд оголяет пышную грудь и стройные ножки артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Наталья рассказала трогательную историю своей первой любви:
«Моя первая любовь случилась в 11 лет.
Но он с родителями переехал в другой район города, и моему принцу пришлось сменить школу😱
Это была детская, платоническая любовь. Десять лет спустя(как раз тогда вышла песня “Ла-ла-ла“) мы снова встретились и это уже была большая, настоящая любовь. Не было ни одного поезда или самолета с гастролей, с которого он бы не встретил меня с цветами 💐».
Поклонники восхитились внешним видом Натальи Могилевской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Наталья шикарна».
«Круто!»
«Класс».
«Прелесть».
«Красивая очень».
«Очень красиво!»
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