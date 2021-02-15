Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Наталья Могилевская сверкнула грудью и рассказала о своей первой любви instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Жаркие кадры: Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным

Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в ярко-красном шелковом платье на тонких бретельках. Эффектный наряд оголяет пышную грудь и стройные ножки артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Наталья рассказала трогательную историю своей первой любви:

«Моя первая любовь случилась в 11 лет.

Но он с родителями переехал в другой район города, и моему принцу пришлось сменить школу😱

Это была детская, платоническая любовь. Десять лет спустя(как раз тогда вышла песня “Ла-ла-ла“) мы снова встретились и это уже была большая, настоящая любовь. Не было ни одного поезда или самолета с гастролей, с которого он бы не встретил меня с цветами 💐».

Поклонники восхитились внешним видом Натальи Могилевской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Наталья шикарна». «Круто!» «Класс». «Прелесть». «Красивая очень». «Очень красиво!»

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.