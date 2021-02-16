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Певица Рианна снялась топлес и шокировала фанатов

Комментариев: 2
Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Певица Рианна снялась топлес и шокировала фанатов
Певица Рианна снялась топлес и шокировала фанатов
instagram.com/badgalriri

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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда на фоне бассейна. Артистка предстала с полностью обнаженной грудью, которую прикрыла одной рукой. Образ звезда дополнила массивными украшениями: серьгами, кольцом, часами и несколькими колье.

Стоит отметить, что провокационная публикация за несколько часов набрала более 8 миллионов лайков.

Поклонники восхитились пышным бюстом Рианны, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«У меня отвисла челюсть».

«Красотка».

«Вау, какое тело!»

«У меня нет слов».

«Самая сексуальная».

«Слишком горячо».

«Она просто невероятная!»

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Теги: Рианна, Рианна 2020, Рианна певица, Рианна фото, Рианна инстаграм, Рианна новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.02.2021, 16:47
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гость
Что естественно то небезобразно. Эта нормальная "рабочая" баба. Не рабочей она бывает только тогда когда у течка.
гость  (аноним)  16.02.2021, 16:25
Оценка:  0
гость
Она оближет мои большие белые яйца?
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