Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Певица Рианна снялась топлес и шокировала фанатов instagram.com/badgalriri

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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда на фоне бассейна. Артистка предстала с полностью обнаженной грудью, которую прикрыла одной рукой. Образ звезда дополнила массивными украшениями: серьгами, кольцом, часами и несколькими колье.

Стоит отметить, что провокационная публикация за несколько часов набрала более 8 миллионов лайков.

Поклонники восхитились пышным бюстом Рианны, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«У меня отвисла челюсть». «Красотка». «Вау, какое тело!» «У меня нет слов». «Самая сексуальная». «Слишком горячо». «Она просто невероятная!»

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