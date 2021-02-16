Певица Рианна снялась топлес и шокировала фанатов
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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда на фоне бассейна. Артистка предстала с полностью обнаженной грудью, которую прикрыла одной рукой. Образ звезда дополнила массивными украшениями: серьгами, кольцом, часами и несколькими колье.
Стоит отметить, что провокационная публикация за несколько часов набрала более 8 миллионов лайков.
Поклонники восхитились пышным бюстом Рианны, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«У меня отвисла челюсть».
«Красотка».
«Вау, какое тело!»
«У меня нет слов».
«Самая сексуальная».
«Слишком горячо».
«Она просто невероятная!»
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