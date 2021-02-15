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Ким Кардашьян и сестры Дженнер померялись фигурами в купальниках

Комментариев: 1
Ким Кардашьян запостила провокационные кадры с младшими сестрами Кайли и Кендалл Дженнер.
Ким Кардашьян и сестры Дженнер померялись фигурами в купальниках
Ким Кардашьян и сестры Дженнер померялись фигурами в купальниках
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, фотомодель и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась провокационной фотосессией с младшими сестрами.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость опубликовала подборку снимков и видео, где она вместе с Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер позировала в откровенном купальнике. Сначала телезвезды предстали перед камерой в красных нарядах. А позже примеряли бикини белого цвета.

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Теги: Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.02.2021, 13:16
Оценка:  0
pусский
Ким имеет лучший сральник, чем эти доски!
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