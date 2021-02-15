Ким Кардашьян и сестры Дженнер померялись фигурами в купальниках

Ким Кардашьян запостила провокационные кадры с младшими сестрами Кайли и Кендалл Дженнер.

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, фотомодель и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась провокационной фотосессией с младшими сестрами.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость опубликовала подборку снимков и видео, где она вместе с Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер позировала в откровенном купальнике. Сначала телезвезды предстали перед камерой в красных нарядах. А позже примеряли бикини белого цвета.

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