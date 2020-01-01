Голая в лепестках роз: Британская модель показал горячие снимки

Модель Деми Роуз снялась обнаженной на праздник любви .

Деми Роуз снялась без одежды instagram.com/demirose/

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Британская модель Деми Роуз устроила горячую фотосессию в День Валентина. Знаменитость позировала абсолютно голой.

Снимки Деми добавила в Инстаграм.

В кадре она лежит на травке без одежды. Интимные места модели прикрыты лепестками цветов.

Купидон, опусти свой лук ❤️, - написала Деми.

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