Голая в лепестках роз: Британская модель показал горячие снимки
Модель Деми Роуз снялась обнаженной на праздник любви .
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Британская модель Деми Роуз устроила горячую фотосессию в День Валентина. Знаменитость позировала абсолютно голой.
Снимки Деми добавила в Инстаграм.
В кадре она лежит на травке без одежды. Интимные места модели прикрыты лепестками цветов.
Купидон, опусти свой лук ❤️, - написала Деми.
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