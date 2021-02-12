«Такая огненная»: Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик instagram.com/ververa

Читай также: Катя Осадчая вызвала восторг у фанатов своим стильным образом

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в костюме, который состоит из пиджака и широких брюк. Артистка позировала, сидя на стуле, распахнув пиджак и засветив телесный топ и плоский животик. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Вера поделилась размышлениями об образовании. По мнению певицы, в школе нужно учить детей, как правильно выстраивать отношения:

«И меня очень волнует... почему нас в школе не учат отношениям... Да, нужно уметь считать, читать и писать, знать базу, но базе выстраивания отношений никто не учит... дети учатся этому у себя дома, на улице, но не в школе...»

Поклонникам мысли Брежневой оказались близки, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вера, вы секси». «Такая огненная». «Очаровательная девушка». «Люблю тебя». «Полностью согласна с вами».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.