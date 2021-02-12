«Такая огненная»: Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в костюме, который состоит из пиджака и широких брюк. Артистка позировала, сидя на стуле, распахнув пиджак и засветив телесный топ и плоский животик. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Вера поделилась размышлениями об образовании. По мнению певицы, в школе нужно учить детей, как правильно выстраивать отношения:
«И меня очень волнует... почему нас в школе не учат отношениям... Да, нужно уметь считать, читать и писать, знать базу, но базе выстраивания отношений никто не учит... дети учатся этому у себя дома, на улице, но не в школе...»
Поклонникам мысли Брежневой оказались близки, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Вера, вы секси».
«Такая огненная».
«Очаровательная девушка».
«Люблю тебя».
«Полностью согласна с вами».
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Автор доскодрочер иди нaxyй