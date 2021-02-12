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«Такая огненная»: Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик

Комментариев: 1
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик
Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в костюме, который состоит из пиджака и широких брюк. Артистка позировала, сидя на стуле, распахнув пиджак и засветив телесный топ и плоский животик. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Вера поделилась размышлениями об образовании. По мнению певицы, в школе нужно учить детей, как правильно выстраивать отношения:

«И меня очень волнует... почему нас в школе не учат отношениям... Да, нужно уметь считать, читать и писать, знать базу, но базе выстраивания отношений никто не учит... дети учатся этому у себя дома, на улице, но не в школе...»

Поклонникам мысли Брежневой оказались близки, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вера, вы секси».

«Такая огненная».

«Очаровательная девушка».

«Люблю тебя».

«Полностью согласна с вами».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.02.2021, 13:06
Оценка:  0
гость
Не только живот. Плоскую грудь тоже оголила
Автор доскодрочер иди нaxyй
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