Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками снимком со съемок.

Катя Осадчая вызвала восторг у фанатов своим стильным образом instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с закулисья съемок шоу «Голос». На кадре знаменитость предстала в белом длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Звезда распустила волосы и надела массивные серьги.

Под публикацией Катя призналась, что она работает в обычном режиме, несмотря на погодные условия:

«Попри всі негоди за вікном - зйомки за планом 👯‍♀️ якісь півтори години і ми на місці».

Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Крутезна сукня!)» «Очень красивое сочетание 🔥и Катюша красотка 😍». «Круто!🔥» «Красуня». «Как всегда очаровательная». «Невероятно красивая».

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