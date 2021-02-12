Катя Осадчая вызвала восторг у фанатов своим стильным образом
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с закулисья съемок шоу «Голос». На кадре знаменитость предстала в белом длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Звезда распустила волосы и надела массивные серьги.
Под публикацией Катя призналась, что она работает в обычном режиме, несмотря на погодные условия:
«Попри всі негоди за вікном - зйомки за планом 👯♀️ якісь півтори години і ми на місці».
Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Крутезна сукня!)»
«Очень красивое сочетание 🔥и Катюша красотка 😍».
«Круто!🔥»
«Красуня».
«Как всегда очаровательная».
«Невероятно красивая».
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